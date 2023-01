Incontro in Turchia russi-ucraini su corridoio umanitario

Incontro in Turchia tra i funzionari ucraini e russi per i diritti umani, Dmytro Lubinets e Tatyana Moskalkova. I colloqui si sono tenuti ieri e al momento è in corso ad Ankara un altro incontro trilaterale dei difensori civici di Turchia, Russia e Ucraina. Ieri è stata discussa "un'ampia gamma di questioni umanitarie e dell'assistenza ai cittadini di entrambi i Paesi", ha dichiarato oggi Lubinets. Secondo Ria Novosti, la Turchia conta sull'apertura di un corridoio umanitario con la mediazione di Ankara per aiutare bambini, donne e feriti colpiti dalla crisi in Ucraina, ha detto il difensore civico turco Sheref Malkoch.