Egitto: disincagliato cargo nel canale di Suez

Il cargo arenatosi nel Canale di Suez è stato rimesso in navigazione: lo annuncia un tweet dell'armatore, l'agenzia norvegese Leth: "la M/V GLORY è stata rimessa in galleggiamento dai rimorchiatori dell'Autorità del Canale di Suez. 21 navi in direzione sud inizieranno/riprenderanno i propri transiti. Previsti solo brevi ritardi".



Nel 2021 il cargo "Ever Given", lungo 400 metri e con una stazza di 220.000 tonnellate, si era incagliata bloccando il canale per sei giorni e interrompendo catene di approvvigionamento globali con ripercussioni durate mesi. L'uso del canale risparmia una deviazione di tre settimane per circumnavigare l'Africa, ma in alcuni punti è largo solo circa 200 metri e profondo 24. Circa il 12% del commercio globale passa attraverso il Canale di Suez con un flusso giornaliero di merci del valore di 10 miliardi di dollari, secondo Lloyd's List. Al momento dell'arenamento della Ever Given, il fornitore globale americano-britannico di dati e infrastrutture del mercato finanziario Refinitiv aveva stimato che i pedaggi persi dall'Egitto ammontassero quasi 100 milioni di dollari.