Incidente stradale in Cina, 17 morti e 22 feriti

(ANSA) - PECHINO, 08 GEN - Diciassette persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale nella provincia del Jiangxi, nel Sudest della Cina. Lo hanno reso noto i media di Stato. "L'incidente ha causato 17 vittime, 22 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale", ha precisato la catena televisiva Cctv citando le autorità locale.

Sono in corso indagini per capire le cause dell'incidente.

