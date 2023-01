Vietnam:bimbo in un pozzo di 35 metri, lotta contro il tempo

Il Vietnam è con il fiato sospeso per la sorte di un bambino di 10 anni, da due giorni intrappolato in un pozzo. Una vicenda che riporta alla mente la tragedia di Alfredino Rampi e che vede centinaia di soccorritori lottare contro il tempo per salvare il piccolo caduto in un buco profondo 35 metri, scavato per far posto ad un pilastro destinato alla costruzione di un ponte. Una dinamica simile a quella di Vermicino e, ancora più di recente, a quella del piccolo marocchino Rayan, di appena 5 anni, che nel febbraio dello scorso anno è stato inghiottito da un pozzo profondo 32 metri ed estratto senza vita dopo 5 giorni. L'incidente in Vietnam è avvenuto alla vigilia di Capodanno: il piccolo Thai Ly Hao Nam si trovava vicino a un cantiere per la costruzione di un ponte nella provincia del delta del Mekong, dove stava cercando rottami metallici con gli amici, quando è caduto dentro una conduttura di calcestruzzo larga appena 25cm e profonda 35 metri. Subito dopo essere scivolato dentro, il piccolo ha gridato disperatamente aiuto e i soccorsi sono intervenuti quasi subito, ma oggi le squadre di emergenza non hanno ricevuto nessun segno di vita nonostante abbiano calato una mini-telecamera e stiano pompando ossigeno per aiutarlo a respirare.