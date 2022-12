Il tema dei migranti sul tavolo del Consiglio Europeo

Il tema dei migranti è sul tavolo del Consiglio Europeo. I leader a turno hanno preso parola e alcuni Paesi, come l'Olanda ma non solo, hanno ribadito la necessità di "applicare" il trattato di Dublino - e porre dunque un freno ai movimenti secondari - come requisito per poi affrontare la questione in modo più ampio a livello comunitario. Altri Stati membri, tra cui l'Italia, hanno ribadito le loro posizioni. Ora prende sempre più quota l'ipotesi di affrontare la questione nel corso di un Consiglio straordinario a febbraio.