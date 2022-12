Putin, l'Occidente fomenta intenzionalmente il caos mondiale

L'Occidente sta "intenzionalmente fomentando il caos, esacerbando la situazione internazionale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio per una riunione dei ministri della difesa dei Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), riportato dalla Tass. "Il potenziale di conflitto nel mondo sta crescendo, e questa è una diretta conseguenza dei tentativi di alcune élite occidentali di mantenere la loro egemonia politica, economica, finanziaria, militare e ideologica con ogni mezzo", ha aggiunto Putin.

Da parte sua, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, in un'intervista al quotidiano Izvestia ripresa dalla Interfax, ha sottolineato che i colloqui tra Russia e gli Stati Uniti per lo scambio di Viktor But con Brittney Griner "hanno riguardato esclusivamente" questa questione "ed è sbagliato

trarre conclusioni ipotetiche secondo cui questo potrebbe essere un passo verso il superamento della crisi che abbiamo attualmente nelle relazioni bilaterali". Secondo Peskov, i rapporti fra i due paesi "continuano a rimanere in uno stato triste".