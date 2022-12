Attivisti del clima incollati a terra all'aeroporto di Monaco

La pista di atterraggio dell'aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stata chiusa a causa di una nuova protesta degli attivisti del clima di "Last generation". I dissidenti si sono incollati a terra nella zona nord dello scalo. La polizia è intervenuta con forze massicce sul posto.



La pista di atterraggio dell'aeroporto di Monaco è stata poi velocemente liberata dalla polizia.



Una protesta analoga è stata fatta nelle stesse ore anche all'aeroporto di Berlino, dove pure sono intervenute le forze dell'ordine per allontanare velocemente i dissidenti di Last generation.