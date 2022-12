Midterm, i dem conquistano il seggio della Georgia in Senato

(ANSA) - WASHINGTON, 06 DIC - Il partito di Joe Biden ha conquistato un nuovo seggio al Senato degli Stati Uniti con la vittoria del democratico Raphael Warnock in Georgia. Il senatore in carica ha sconfitto il repubblicano Herschel Walker, protetto dell'ex presidente americano Donald Trump. La vittoria conferma la risicata maggioranza democratica alla Camera alta del Congresso.

Biden, che avrebbe dovuto subire una dura sconfitta alle elezioni di medio termine, esce rafforzato da questa tornata elettorale. Il presidente americano si era mostrato estremamente fiducioso pochi minuti prima dell'annuncio dei risultati.

"Vinceremo, vinceremo in Georgia", ha detto ai giornalisti.

Questa vittoria non cambia gli equilibri di potere nel Congresso americano: i democratici si erano già assicurati di mantenere il controllo del Senato dopo il primo turno delle elezioni legislative di novembre. I repubblicani hanno preso il controllo della Camera, ma con una maggioranza molto più scarsa del previsto. Ma questo nuovo seggio dà più libertà al partito di Biden, che da due anni governa con una maggioranza risicatissima: 50 seggi su 100. Gli permetterà, tra l'altro, di esercitare maggiore influenza in comitati parlamentari essenziali comitati. E limiterà notevolmente l'influenza di un senatore democratico moderato, Joe Manchin, affossatore di diversi grandi progetti dell'amministrazione Biden. Con questo seggio, i repubblicani speravano da parte loro di assicurarsi poteri di blocco più ampi alle politiche di Biden. (ANSA).