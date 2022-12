Kiev, distrutti più di mille siti culturali in Ucraina

Oltre 1.000 siti culturali in Ucraina sono stati distrutti dall'inizio dell'invasione russa del Paese.

Lo ha detto il ministro ucraino della cultura Oleksandr Tkachenko in un discorso al forum annuale "Ucraina creativa", citato da Ukrinform.

"Oltre mille siti della sfera culturale. Questa cifra include tutte le infrastrutture. Si tratta principalmente di biblioteche e club, ma tra questi c'è un numero estremamente elevato di siti del patrimonio culturale che sono danneggiati o completamente distrutti", ha detto Tkachenko.

Il ministro ha ringraziato i partner internazionali che sostengono l'Ucraina nel settore culturale per il loro aiuto.