Il Financial Times nomina Zelensky 'Persona dell'anno', un Churchill per l'era dei social

Il quotidiano britannico Financial Times ha nominato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy 'Persona dell'anno': lo riporta l'Ft nella sua edizione online.



Il giornale ha attribuito la decisione alla "straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo" di Zelensky, definendolo "un Churchill per l'era dei social media". In un'intervista all'Ft, il leader ucraino ha dichiarato di essere "più responsabile che coraggioso... Odio deludere le persone".



E poi: "Voglio solo catturare una carpa nel fiume Dnipro". Per l'Ft, Zelensky "incarna la resilienza del suo popolo ed è diventato un portabandiera della democrazia liberale".