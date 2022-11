Spagna: medici di base e pediatri in sciopero a Madrid

(ANSA) - MADRID, 21 NOV - Quasi 5.000 medici di base e pediatri della regione di Madrid sono chiamati da stamattina a partecipare a uno sciopero indetto dal sindacato Amyts: in particolare, la protesta è volta a chiedere un miglioramento dei servizi sanitari pubblici a disposizione dei pazienti, più personale e meno carichi di lavoro nelle asl.

Lo sciopero si inserisce nel quadro di una più vasta protesta del settore sanitario contro la gestione del governo regionale di Madrid, guidato dalla popolare Isabel Díaz Ayuso. Domenica 13 novembre, almeno 200.000 persone — secondo il governo centrale — sono scese in piazza nella capitale spagnola per reclamare la necessità di "difendere la sanità pubblica". (ANSA).