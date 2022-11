In Bulgaria cinque incriminati per l'attentato a Istanbul

(ANSA) - SOFIA, 19 NOV - Cinque persone sono state incriminate in Bulgaria con l'accusa di essere coinvolte nell'attentato a Istanbul avvenuto il 13 novembre scorso e che le autorità turche hanno attribuito ai combattenti curdi del Pkk e ai loro alleati del Ypg in Siria. Lo rende noto la Procura generale di Sofia.

"Cinque persone sono state incriminate per aver aiutato" uno dei presunti autori dell'attacco a fuggire, ha detto Siyka Mileva, portavoce dell'ufficio del procuratore generale di Sofia. Il loro ruolo era "logistico", ha spiegato.

Nell'attentato avvenuto nella via dello shopping di Istanbul sono morte sei persone. (ANSA).