William e Harry su East Coast a dicembre per premi umanitari

Prima William con Kate, poi Harry con Meghan: a pochi giorni di distanza i 'fratelli coltelli' della Royal Family faranno tappa sulla East Coast per eventi filantropici organizzati da esponenti della famiglia Kennedy.

'Promosso' principe di Galles dopo l'ascesa del padre Carlo al trono, William sarà a Boston il 2 dicembre per la consegna, assieme a Caroline Kennedy, dei premi ambientalisti Earthshot, fondati due anni fa assieme al celebre tele-naturalista David Attenborough ispirandosi all'ottimismo del 'progetto Moonshot', la corsa alla Luna di J.F. Kennedy. Harry e Meghan saranno invece a New York il 6 dicembre: destinatari del premio Ripple of Hope, istituito da Kerry Kennedy, una delle figlie di Bob Kennedy e dunque cugina di Caroline, durante un gala di beneficenza per il quale miliardari americani hanno pagato fino a un milione di dollari.

Il premio ai Duchi, che hanno rinunciato allo status di membri senior attivi della Casa Reale dopo il traumatico trasloco oltreoceano, ha provocato qualche polemica visto che, in fatto di filantropia, il secondogenito di Carlo e Diana e la moglie americana sono ancora ai primi passi. "Tutti si stanno grattando la testa per capire la ragione per cui sono stati scelti", ha detto al 'Daily Mail' un produttore di Hollywood rimasto anonimo. Ha fatto notare il collegamento di Liz Garbus, la regista della attesa docuserie sui Duchi per Netflix, con Rory Kennedy, la sorella minore di Kerry: hanno una casa di produzione assieme.

Il premio intitolato alla memoria di Robert Kennedy è stato attribuito in passato a Barack Obama, Bill e Hillary Clinton, Al Gore, Nancy Pelosi e l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. Quest'anno tra gli onorati ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenski. A fare gli onori di casa, Alec Baldwin, lui stesso al centro di polemiche per la sparatoria sul set del western 'Rust' in cui ha perso la vita la direttrice della cinematografia Halyna Hutchinson.

Se l'evento di New York con Harry è a pagamento (un milione di dollari per quattro posti al tavolo d'onore, mezzo milione per l'accesso al ricevimento con i vip) quello al Mgm Music Hall di Boston con il fratello William sarà rigorosamente a invito. I premi Earthshot, una sorta di Oscar dell'ambiente, sono quest'anno alla seconda edizione. L'anno scorso, nei giorni della Conferenza Onu sul clima di Glasgow, uno dei cinque riconoscimenti da un milione di sterline andò al Comune di Milano per la sostenibilità urbana anti sprechi.