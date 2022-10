L'atleta iraniana Elnaz Rekabi sarà trasferita nel carcere di Evin

L'ambasciata iraniana a Seoul ha dichiarato che l'atleta iraniana Elnaz Rekabi, che domenica ha partecipato alla gara di arrampicata asiatica a Seoul senza indossare l'hijab in solidarietà con i manifestanti per la morte di Mahsa Amini, ha lasciato stamattina Seoul per Teheran insieme alla sua squadra.

Bbc: 'Perse le tracce dell'atleta iraniana in gara senza velo'

La BBC ha contattato il Garden Seul Hotel, dove alloggiava il team iraniano, che avrebbe lasciato l'hotel ieri mattina diretto in Iran, anche se era previsto che la squadra rientrasse nel Paese domani.

Elnaz Rekabi, l'atleta iraniana che ha partecipato domenica senza hijab alla competizione di arrampicata nella capitale sudcoreana, sarà trasferita direttamente da Seul nella famigerata prigione di Evin a Teheran. Lo rivela IranWire, sito di giornalisti dissidenti iraniani. Secondo IranWire, Reza Zarei, il capo della Federazione di arrampicata iraniana, ha ingannato l'atleta conducendola dall'albergo di Seul all'ambasciata iraniana dopo aver ricevuto ordini dal presidente del Comitato olimpico iraniano Mohammad Khosravivafa. Khosravivafa, che ha agito su input del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.