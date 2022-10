Esplosioni su Kiev, colpita la centrale elettrica della capitale

Esplosioni sono state udite questa mattina in tutta Kiev, mentre dense colonne di fumo sono visibili sopra la centrale elettrica colpita: lo riporta un giornalista dell'agenzia di stampa Ukrinform, secondo il quale in uno dei quartieri della città manca la corrente elettrica. Una centrale elettrica a Kiev è stata colpita da tre attacchi russi. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza ucraina. L'Ucraina accusa la Russia di aver "rapito" due dipendenti di una centrale nucleare.

Un'ondata di 28 droni kamikaze iraniani Shaded 136 è stata lanciata questa mattina dall'esercito russo contro la capitale dell'Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riporta il Guardian. "Grazie alle nostre forze armate e alla difesa aerea, la maggior parte dei droni è stata abbattuta. A Kiev sono state udite in totale cinque esplosioni. Uno drone è esploso su un condominio nel distretto di Shevchenkiv. I soccorritori stanno continuando a spegnere l'incendio e a smantellare i detriti.

Anton Gerashchenko, consigliere presidenziale ucraino di alto livello, ha dichiarato che una "giovane famiglia" è stata uccisa nell'attacco di droni su un edificio residenziale a Kiev. "Bohdan e Victoria, 34 anni, sono stati trovati morti. Si dice che aspettassero il loro primo figlio tra qualche mese", ha twittato il funzionario ucraino, secondo quanto riporta il Guardian.pitale ucraina vengono usati droni Shahed 136.



L'allarme aereo continua e i residenti sono stati invitati a restare nei rifugi. L'allerta vige in tutta l'Ucraina.

GLI USA: SANZIONI PER I DRONI DALL'IRAN, L'UE: CI SARA' UNA RISPOSTA

Gli Usa minacciano di sanzionare tutte le persone legate all'uso di droni iraniani nella guerra in Ucraina, dopo gli ultimi raid su Kiev. "Chiunque sia in affari con l'Iran e abbia qualsiasi legame con gli Uav (droni senza pilota, ndr) o con gli sviluppi dei missili balistici o il flusso di armi dall'Iran alla Russia deve stare molto attento", ha avvisato Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato americano. "Gli Usa non esiteranno a usare le sanzioni o a prendere azioni contro i responsabili", ha aggiunto.

Gli Usa concordano con le valutazioni britanniche e francesi che la fornitura di droni iraniani alla Russia violi la risoluzione 2231 del consiglio di sicurezza dell'Onu relativa al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpa) sul nucleare iraniano: lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di stato Usa Vedant Patel.

"L'Ue ha deciso di sanzionare persone ed enti per il loro ruolo nella morte di Mahsa Amini e nella violenza inflitta al popolo iraniano. Siamo al fianco delle coraggiose donne iraniane. Inoltre, il sostegno dell'Iran alla guerra della Russia contro l'Ucraina riceverà una risposta chiara da parte dell'Ue". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Intanto è salito ad almeno due morti e 15 feriti ricoverati in ospedale il bilancio della sciagura avvenuta a Yeysk, nel sud della Russia, dove un jet militare Su-34 si è schiantato su un edificio residenziale. Lo riferisce il ministero per le Emergenze citato dall'agenzia Interfax. Secondo il ministero della Difesa, l'aereo è precipitato durante un volo di addestramento.



Tra le immagini pubblicate dai siti ucraini e internazionali anche quella di un agente di polizia che spara con un fucile per abbattere un drone. Sui social nel Paese vengono fornite istruzioni su come far cadere i micidiali Shahed-136 usando armi leggere.





Agente di polizia che spara con un fucile per abbattere un drone





"Sembra che Israele fornirà armi al regime di Kiev. Una mossa molto avventata. Distruggerà tutte le relazioni tra i nostri Paesi". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev reagisce all'annuncio di Israele di sostenere l'Ucraina nella guerra.

Minsk, cominciato il dispiegamento di truppe congiunte con i russi - Il gruppo di forze regionali ha iniziato il suo dispiegamento per difendere lo Stato dell'Unione Russia-Bielorussia. Lo ha riferito il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin, come riporta Tass. "Il gruppo regionale di truppe e forze bielorusse e russe ha iniziato il suo dispiegamento e l'adempimento dei suoi compiti per la difesa armata dello Stato dell'Unione", ha dichiarato il capo della difesa all'agenzia BelTA.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha nuovamente interrotto l'approvvigionamento energetico esterno a causa dei bombardamenti russi, lo ha scritto su Telegram Energoatom, l'operatore ucraino che gestisce la centrale, come riportano i media internazionali. "I terroristi russi hanno sparato ancora una volta contro le stazioni elettriche nel territorio sotto il controllo dell'Ucraina, l'ultima linea di alimentazione è stata disconnessa. Nel processo di transizione, a causa di una caduta di tensione di breve durata, è stato spento il trasformatore di riserva e sono stati avviati i generatori diesel", ha affermato Energoatom.

Esplosioni anche nella città portuale sul Mar Nero di Odessa, nel sud del Paese. Ed un allarme aereo è risuonato nella notte e in mattinata anche a Mykolaiv (Sud), Poltava e Cherkassy nell'Ucraina centrale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

Il governatore dell'Oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyi ha riferito intanto che le forze russe hanno colpito le infrastrutture critiche nel distretto di Romenskyi dopo le 5 del mattino. Zhyvytskyi ha detto che ci sono vittime, ma non ha fornito dettagli, come riportano i media ucraini. E citato dai media internazionali, Sergiy Gaidai, governatore ucraino in esilio, ha detto che "i russi stanno cancellando dalla faccia della terra con carri armati, artiglieria e fuoco della contraerea gli insediamenti liberati dalle unità ucraine nel Lugansk. Gli occupanti stanno piazzando cubi di cemento e scavando trincee in tutta la regione di Lugansk, preparandosi per una lunga difesa".