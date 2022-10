Oksana, l'oncologa dei bambini uccisa dai missili russi a Kiev

Oksana Leontieva era una dottoressa nel reparto di trapianto di midollo osseo dei bambini presso l'ospedale oncologico pediatrico di Okhmatdyt di Kiev. E ieri stava andando al lavoro, dopo aver lasciato il suo bambino all'asilo. Ma non è mai arrivata a destinazione: è stata uccisa dai raid russi sul centro della capitale. A darne notizia - riporta il Guardian - è stato lo stesso ospedale che su Facebook ha descritto Leontieva come "una persona e un medico dedita e responsabile. Una vera professionista e un supporto per i suoi pazienti e colleghi".

Anton Gerashchenko, consigliere presidenziale senior di Volodymyr Zelensky, ha sottolineato che ora il suo bambino, di cinque anni, è rimasto orfano: Oksana, ricorda su Twitter postando una foto della dottoressa, aveva perso il marito sei mesi fa.