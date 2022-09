Il certificato di decesso: La regina<br />è morta di 'vecchiaia'

- La regina Elisabetta II è morta di "vecchiaia" l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di Balmoral. E' quanto si legge sul suo certificato di morte pubblicato oggi da National Records of Scotland. Il decesso è avvenuto alle 15.10 locali nella residenza reale.

Dato l'orario è confermato che al momento della certificazione del decesso erano presenti a Balmoral solo due figli della regina, la principessa Anna e Carlo (che era appena diventato il nuovo re) con la moglie Camilla. Gli altri membri più stretti dei Windsor sono arrivati più di due ore dopo e il principe Harry ancora più tardi.

Poco più di un'ora dopo la morte, alle 16 e 30 locali, c'è stata la

comunicazione ufficiale alla prima ministra britannica Liz Truss. Invece l'annuncio pubblico di Buckingham Palace è arrivato alle 18.30, tutto secondo le procedure previste.

Il documento, scarno come da tradizione burocratica e con pochi

dettagli fra cui i dati anagrafici della sovrana oltre ai nomi

dei defunti genitori (re Giorgio VI e la regina madre, Elizabeth

Bowes-Lyon) è stato firmato dalla principessa Anna. Nella casella "professione" del certificato compare la menzione: "Sua Maestà la Regina". Mentre viene indicato il castello di Windsor come luogo di residenza abituale.