Tutti in nero in segno di lutto, il dress code a Westminster

Impeccabilmente scuro in segno di lutto il dress code delle circa 2000 persone all'interno dell'Abbazia di Westminster durante i funerali di Elisabetta II.

In prima fila i membri della famiglia reale, con gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco la regina consorte Camilla, sobria nella sua mise scura: un abito nero con ricami applicati seguendo la linea dello scollo a v, corredato da un cappellino con veletta. Sull'altro lato sono seduti i principi di Galles: William e Kate con i figli George e Charlotte. Il principe George siede fra il papà William e la mamma Kate: composto, indossa un completino scuro e la cravatta.



La sorellina Charlotte indossa un cappello a falde rigide decorato da un fiocco dello stesso colore, ha i capelli sciolti sulle spalle e un cappottino che arriva alle ginocchia, abbottonato fino al colletto in velluto. Rispettosa e quasi immobile anche lei in prima fila, era entrata in abbazia con grazia e con la compostezza dettate dalla circostanza.

Kate Middleton - naturalmente anche lei vestita di scuro - con un cappello a falde larghe e un collier di perle a più fili.

Cappello a falde larghe anche per Meghan Markle, la moglie del principe Harry, che indossa un abito a mantella.