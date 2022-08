Usa: Ocasio-Cortez balla alla Camera per sostenere Sanna Marin

Dopo l'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton, anche la giovane star dem Alexandra Ocasio Cortez usa i social per solidarizzare con la premier finlandese Sanna Marin, travolta dalle critiche per alcuni video che la ritraevano ballare e cantare.

La deputata progressista ha postato sul suo account Instagram un reel in cui danza brevemente prima di entrare nel suo ufficio alla Camera. "Dirigenti eletti che ballano? Siamo qui per questo", ironizza usando l'hashtag #sannamarin e una faccina che strizza l'occhiolino come emoticon.

Hillary invece ha postato su Twitter una foto che la ritrae mentre danza: "Questa sono io a Cartagena, dove mi trovavo per un incontro da segretario di Stato", spiega citando Ann Richards quando diceva "Ginger Rogers ha fatto tutto quello che Fred Astaire ha fatto. Lo ha fatto un passo indietro e sui tacchi alti".