Stanze vuote hotel ai senzatetto, Los Angeles voterà nel 2024

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Le stanza vuote degli alberghi di Los Angeles potrebbero diventare alloggi per senzatetto. La proposta - avanzata dal piu' grosso sindacato di lavoratori dell'ospitalita' tramite una petizione - sara' sottoposta al voto dei cittadini nel marzo 2024 e prevede che ogni struttura alberghiera, dalla più modesta a quella di lusso, ad un certo punto della giornata dovrà dare un resoconto delle stanze rimaste vuote e di conseguenza accogliere le persone che si presentano con un buono finanziato dalla città.

La proposta viene considerata come una risposta alla crisi dei senzatetto che affligge Los Angeles, che durante gli inizi della pandemia ha visto un loro incremento di oltre il 16%.

Secondo la Cnn, in media ogni notte nella contea di Los Angeles ci sono altre 60 mila senzatetto, mentre circa 20 mila stanze d'albergo restano inoccupate. Alla proposta si oppongono le associazioni degli alberghi e del commercio locale. "E' da folli, non risolverà il problema", ha detto Stuart Waldman, presidente di 'Valley Industry & Commerce Association'. Waldman teme anche si scoraggeranno le persone a visitare la città. "Non vorrei - continua - che i miei figli vengano in contatto con persone di cui non mi fido. Non voglio ritrovarmi in un ascensore con qualcuno che ha un crollo mentale. L'idea che si possano mischiare senzatetto con ospiti paganti semplicemente non funziona". (ANSA).