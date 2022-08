La Russia schiera missili ipersonici a Kaliningrad

La Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensioni con l'Ue, sullo sfondo della guerra in Ucraina. "Come parte dell'attuazione di misure di deterrenza strategica aggiuntive, tre MiG-31 con missili ipersonici Kinjal sono stati ridispiegati nell'aeroporto di Chkalovsk nella regione di Kaliningrad", ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota. I tre velivoli formeranno un'unità di combattimento "operativa 24 ore al giorno", ha aggiunto.

Intanto è salito a 12 morti il bilancio dell'attacco delle forze russe di ieri sera contro un edificio residenziale di tre piani nel quartiere di Saltivskyi a Kharkiv. Lo rendono noto i Servizi d'emergenza ucraini citati dal Kyiv Independent. Quattro persone sono invece state salvate dalle macerie, e le operazioni di soccorso continuano. Stamani in altri due attacchi nella regione nell'est dell'Ucraina sono morte altre 4 persone.