Norvegia: crolla ponte, due veicoli precipitati nel fiume

OSLO - Un ponte stradale sul fiume Gudbrandsdalslågen, nel sud della Norvegia, è crollato questa mattina facendo precipitare in acqua un camion e un'auto: lo ha reso noto la polizia norvegese su Twitter. Due persone sono state salvate e non ci sono vittime, fa sapere la polizia. I soccorsi sono intervenuti prontamente e hanno a soccorso l’autista di un Tir e la guidatrice di un’auto, la cui prontezza nel mettersi in salvo da sola e chiamare i soccorsi si è rivelata determinante. Nessuno ha riportato ferite. L’autista del Tir ha dichiarato in un’intervista di essere “certo che per me fosse finita”, ma è stato poi salvato in elicottero. L'automezzo era seguito dall'automobile guidata da un’insegnante 24enne guidava la sua auto per andare al primo giorno di scuola, che è riuscita a uscire dall'automobile e a nuotare a riva, da dove ha chiamato i soccorsi.“ La polizia dice che è troppo presto per dire cosa abbia causato il crollo, sul quale è stata aperta un’inchiesta. Ed è emerso che la struttura è stata ispezionata l'ultima volta lo scorso 3 giugno e non sono stati rilevati danni strutturali preoccupanti. Il ponte in legno di Tretten, lungo 148 metri, fu inaugurato nel 2012.