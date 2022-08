Staccate le macchine, è morto Archie

E' morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo rende noto la madre dopo una lunga battaglia legale. Archie è deceduto poco più di due ore dopo l'interruzione della ventilazione artificiale, ha dichiarato Hollie Dance ai giornalisti fuori dall'ospedale. "Un bambino così bello. Ha lottato fino alla fine", ha detto.

Archie, dichiarato in stato di morte cerebrale da quattro mesi e al centro di una clamorosa battaglia legale lanciata dai genitori per poterlo tenere in vita, è deceduto due ore circa dopo che le macchine per il sostegno vitale erano state interrotte. "Archie è morto alle 12.15 di oggi", ha detto ai giornalisti Hollie Dance, la madre del 12enne. "Un ragazzo bellissimo. Abbiamo combattuto fino alla fine", ha aggiunto.