Olena Zelenska, non abbiamo dubbi sulla nostra vittoria

"Non abbiamo dubbi sulla nostra vittoria". Lo afferma la First Lady ucraina Olena Zelenska in un'intervista a Vogue, la cui versione digitale è online, nella quale esprime la sua ferma fiducia sulla vittoria di Kiev, sottolineando di essere ispirata dai suoi cittadini.

"Questi sono stati i mesi più orribili della mia vita e della vita di ogni ucraino", dice Olena, secondo alcune anticipazioni di Ukrinform. "Non vediamo l'ora di vincere. Non abbiamo dubbi che prevarremo. E questo è ciò che ci fa andare avanti", sottolinea la moglie di Zelensky.

L'articolo racconta che la First Lady ucraina è andata di recente a Washington dove ha incontrato il presidente Biden, la First Lady Jill e il segretario di Stato Antony Blinken. Nella capitale americana si è anche rivolta al Congresso, dicendo a un gruppo bipartisan di legislatori che stava parlando da madre e da figlia, non solo da first lady.

Zelenska ha poi mostrato le immagini di bambini ucraini rimasti uccisi dai razzi russi e ha chiesto ai legislatori americani di fornire più armi all'Ucraina.