Ucraina: Kiev, 'ci aspettiamo il primo export di grano in settimana'

L'Ucraina si aspetta per "questa settimana" le prime esportazioni di grano, dopo l'accordo concluso venerdì scorso tra Turchia, Russia, Ucraina e Onu . Lo ha reso noto un ministro di Kiev. L'Ucraina ha dichiarato di aspettarsi di riprendere le prime esportazioni di grano dall'inizio della guerra "già questa settimana", dopo aver firmato un accordo con Mosca e nonostante il bombardamento dell'esercito russo del principale porto di Odessa sabato scorso. "Ci aspettiamo che l'accordo inizi a funzionare nei prossimi giorni e che nei prossimi giorni venga istituito un centro di coordinamento a Istanbul. Stiamo preparando tutto per iniziare già questa settimana", ha dichiarato il ministro ucraino delle Infrastrutture Oleksandre Kubrakov in una conferenza stampa. Il ministro ha affermato che il principale ostacolo alla ripresa delle esportazioni è il rischio di bombardamenti russi, come dimostrato dall'attacco al porto di Odessa, di vitale importanza sul Mar Nero. Kubrakov ha invitato i garanti dell'accordo, la Turchia e le Nazioni Unite, a garantire la sicurezza dei convogli ucraini. "Se le parti non garantiscono la sicurezza, non funzionerà", ha avvertito. Le esportazioni sono ostacolate anche dalla presenza di mine marine, posate dalle forze ucraine per difendersi da un assalto anfibio russo. Secondo il ministro, lo sminamento avverrà solo "nel corridoio necessario per le esportazioni". Le navi ucraine accompagneranno i convogli, che potranno trasportare non solo grano ma anche fertilizzanti, ha aggiunto. Il vice ministro delle Infrastrutture Yuri Vaskov ha dichiarato che il porto sudoccidentale di Chornomorsk sarà il primo a funzionare per le esportazioni, seguito dal porto meridionale di Odessa e dal porto sudoccidentale di Pivdenny. "Nelle prossime due settimane saremo tecnicamente pronti a esportare grano da tutti i porti ucraini", ha dichiarato.

Mosca ha accusato 92 membri delle forze armate ucraine di crimini contro l'umanità e ha proposto un tribunale internazionale sostenuto da Paesi come Bolivia, Iran e Siria. Lo afferma il capo della commissione investigativa russa, scrive la Bbc online. Alexander Bastrykin ha dichiarato al sito governativo Rossiiskaya Gazeta che sono state avviate più di 1.300 indagini penali. Gli ucraini sono stati coinvolti in "crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, che non vanno in prescrizione", ha detto. Bastrykin ha aggiunto che sono stati incriminati 92 comandanti e i loro subordinati mentre 96 persone, tra cui 51 comandanti delle forze armate, sono attualmente ricercate. La Bbc non ha potuto verificare le informazioni contenute nell'intervista, mentre Kiev non ha rilasciato commenti in merito. Bastrykin ha poi accusato l'Occidente di sponsorizzare apertamente il "nazionalismo ucraino", per cui un processo sostenuto dalle Nazioni Unite "è estremamente dubbio". Ha quindi proposto di istituire un tribunale internazionale con i Paesi che hanno "una posizione indipendente sulla questione ucraina", in particolare Siria, Iran e Bolivia. Anche l'Ucraina sta conducendo le proprie indagini e ha già affermato che sta esaminando 21mila crimini di guerra e di aggressione presumibilmente commessi dalle forze russe dall'inizio dell'invasione, lo scorso febbraio.