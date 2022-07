Morta Ivana Trump, ex moglie di Donald

Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, e' morta all'eta' di 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente Usa in un messaggio sul suo social Truth Social.

"Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump e' morta nella sua casa a New York", ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. "Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era cosi' orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, Ivana!", prosegue.

Ecco come parlava del suo divorzio da Trump subito dopo la separazione.

Ivana aveva poi frequentato per 6 anni e poi sposato nel 2008 Rossano Rubicondi, dal quale aveva poi divorziato meno di un anno dopo. Rubicondi era stato poi stroncato da un melenoma.