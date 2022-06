Sturgeon, referendum bis su secessione Scozia nel 2023

La first minister indipendentista scozzese Nicola Sturgeon rilancia la sfida al governo di Londra su un referendum bis per la secessione annunciando la presentazione di un progetto di legge locale al Parlamento di Edimburgo per la convocazione di un voto "consultivo" da tenersi secondo le sue intenzioni il 19 ottobre 2023.

Il referendum dovrebbe riproporre lo stesso quesito respinto nel 2014. L'annuncio è stato fatto mentre la regina Elisabetta si trova a Edimburgo e malgrado il governo centrale britannico di Boris Johnson, che sulla carta dovrebbe dare il placet, abbia ripetutamente evocato il suo veto.