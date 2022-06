Von der Leyen: "è giusto parlare al G7 di price cap sul petrolio"

"Abbiamo parlato del tetto al prezzo del petrolio. Ne abbiamo discusso insieme e al momento gli esperti lavorano ai dettagli. E questo è giusto, perché non può essere che Putin venda il petrolio davvero a prezzi molto cari sul mercato mondiale e riempia le sue casse per la guerra, mentre i paesi in via di sviluppo finiscono in ginocchio". Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla Zdf a Elmau, dove è in corso il G7.

"AIlora il mondo deve esser pronto a dire: noi non siamo più disposti a pagare prezzi astronomici e avremo un tetto al prezzo e tutti devono partecipare. Garantiremo che si paghi in modo onesto ma non al punto da riempire le casse di Putin"

Alla domanda su come veda il G20 di novembre, se sarà invitato anche il presidente russo Vladimir Putin, la presidente della Commissione europea ha invitato a pensare molto bene se si vuole paralizzare il G20: "Io non sono per questa opzione".

E ha spiegato: "A mio avviso dobbiamo dire a Putin cosa pensiamo di lui e del suo modo di agire, guardandolo in faccia", ha continuato. "Dal mio punto di vista il G20 è troppo importante per i paesi in via di sviluppo per lasciarcelo rovinare ancora da Putin", ha aggiunto. "Una cosa è chiara", ha aggiunto, se dovesse esserci il presidente russo "non sarebbe business as usual con lui".