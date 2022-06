Navalny, rinchiuso in area isolata, regime folle, insopportabile

"Faccio parte di un piccolo gruppo di detenuti, qui chiamato 'unità', in un'area completamente isolata dal resto della colonia" penale. "Una prigione dentro una prigione con un regime folle e insopportabile". Lo ha scritto su Twitter l'oppositore russo Aleksej Navalny, recentemente trasferito dal penitenziario generale di Pokrov, in quello di Melekhovo, nella stessa regione dove si trovava in precedenza, in seguito all'entrata in vigore della nuova condanna per frode.

"Ma i detenuti sono gentili. Sono calmi e amichevoli. Quando sono entrato, ho subito pensato che fossero assassini. E avevo ragione", ha aggiunto.