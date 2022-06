Francia: seggi aperti per secondo turno elezioni legislative

Si sono aperti in Francia i seggi per il secondo turno delle elezioni legislative. Nella corsa per la maggioranza nel Parlamento francese, fari puntati su Emmanuel Macron, che vede a rischio quota 289 seggi, quella necessaria alla coalizione di governo Ensemble! per governare con tranquillità. Ma la sua corsa all'ultimo respiro la fa anche Nupes, l'Unione della gauche capitanata da Jean-Luc Mélenchon, certa di essere la prima forza di opposizione e pronta a tutto per una coabitazione con Macron. Anche in questo caso, si tratta di una sfida tutta in salita.

L'afa - che ieri a Parigi ha raggiunto i 38 gradi e in alcune zone di Francia addirittura 41 o 42 - potrebbe pesare ulteriormente sull'astensionismo, già record domenica scorsa con il 52,49%.