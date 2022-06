Ucraina: a Severodonetsk distrutto ospedale con croce rossa su tetto

Prosegue l'avanzata russa nell'est dell'Ucraina e sulla città di Severodonetsk le cui aree residenziali sono sotto il controllo russo. Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne come mostrano le nuove immagini satellitari scattate da Maxar Technologies e pubblicate dalla Cnn. Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all'ospedale sono stati rasi al suolo anche un'azienda farmaceutica e gli edifici circostanti. Kiev sostiene che l'avanzata nella zona è stata, comuqneu, frenata. "Nella direzione di Severodonetsk l'esercito di Kiev sta frenando all'assalto delle truppe russe, i combattimenti continuano. Anche il tentativo di prendere il controllo delle vicine città di Toshkivka e Ustinivka è stato respinto": afferma nel suo rapporto operativo della mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, riportato da Unian. "Nelle direzioni Avdiivka, Novopavlivska e Zaporizhzhia, intenso bombardamenti sulle posizioni ucraine negli insediamenti di Pisky, Lubomyrivka, Avdiivka, Novobahmutivka, Orikhiv, Komyshuvakha, Vodiane, Pervomaiske, Marinka, Opytne", afferma lo Stato maggiore.

Intanto la diplomazia si muove per la questione del grano. La creazione di corridoi per sbloccare l'esportazione di grano dall'Ucraina e disinnescare così una crisi alimentare mondiale potrebbe essere definita nell'incontro di oggi in Turchia tra Lavrov e il ministro turco Cavusoglu: nodo chiave resta lo sminamento del Mar Nero. Draghi sarà stasera a Parigi da Macron.

Ieri l'ex presidente russo Medvedev attacca intanto gli occidentali, definendoli "bastardi" che devono "sparire".

