Giubileo: grande parata conclude i festeggiamenti per la regina

Con un'imponente parata per le strade di Londra, cala il sipario oggi sui festeggiamenti per il 70esimo anniversario dello storico regno della regina Elisabetta II in gran parte assente agli eventi più importanti per motivi di salute. Al momento, Buckingham Palace non ha detto se la monarca 96enne, che ha difficoltà a camminare, comparirà al termine della parata, che si concluderà fuori dal palazzo con l'inno nazionale 'God Save the Queen' con l'esibizione della pop star britannica Ed Sheeran. Alla parata, sono attesi circa 10.000 tra soldati, ballerini, burattinai e artisti che percorreranno tre chilometri nel centro della città. La Gold State Coach, la carrozza di 260 anni, tradizionalmente utilizzata per matrimoni e incoronazioni, aprirà la parata. La regina non ci sarà, ma le immagini digitali ricreeranno la magia della sua incoronazione nel giugno del 1953, fa sapere Buckingham Palace. Da segnalare anche il Gran pranzo del Giubileo che vedrà i cittadini organizzare, dal primo pomeriggio, grandi tavolate per le strade e nei giardini del Paese.

