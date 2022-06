Giubileo di Platino: tutto pronto a St. Paul per il rito senza la regina

E' tutto pronto nella cattedrale anglicana di St. Paul, simbolo religioso di Londra, per il rintocco della campana più grande della Gran Bretagna che segnerà fra un paio d'ore o poco meno l'inizio di una liturgia di ringraziamento per i 70 anni di regno della 96enne regina Elisabetta: evento principale della seconda delle 4 giornate di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino in programma fino a domenica 5.

Una folla si è già radunata attorno alla basilica, seppure in numero inferiore a quella strabocchevole che ieri ha salutato la sovrana sul balcone di Buckingham Palace al via dei festeggiamenti. Fra i primi a giungere, in largo anticipo, il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Mentre più tardi - confermata l'assenza di Sua Maestà in persona - si attendono l'erede al trono Carlo, il suo primogenito William (secondo in linea di successione) e gli altri membri della famiglia reale. Vi sarà anche il fratello minore di William, Harry, di ritorno nel Regno con la moglie Meghan dopo il trasloco negli Usa e lo strappo di due anni fa, rimasto ieri fuori dai riflettori - ripreso solo di sfuggita dai media - avendo rinunciato al ruolo di membro senior del casato. Mentre mancherà di nuovo il principe Andrea, terzogenito della regina, accantonato dalla scena pubblica per il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein e vittima ufficialmente d'un contagio da Covid dell'ultimo minuto.

LA DIRETTA

Fra gli invitati - che parteciperanno poi a un banchetto offerto dal Lord Mayor - non mancano il premier conservatore britannico Boris Johnson, chiamato a leggere una pagina del Vangelo durante la messa, il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer e i capi dei governo locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Un gruppo di giovani provenienti da quelle nazioni del Commonwealth tuttora legate alla corona scandirà infine un Atto d'Impegno solenne di servizio alla collettività, analogo a quello celebre proclamato da una Elisabetta II ventenne ancor prima di salire al trono, per celebrarne la vita e il regno.