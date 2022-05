Texas: Biden, continuerò a spingere per stretta su armi

"Il dolore e' palpabile...Continuero' a spingere" per una stretta sulle armi: lo ha detto Joe Biden ai reporter commentando le ultime stragi, all'indomani della sua visita ai famigliari delle vittime di quella di Uvalde. Il presidente ha assicurato di essere sempre stato "molto motivato" su questo tema ma ha precisato di non sapere se i repubblicani hanno cambiato approccio ora.

"Non ha senso comprare un'arma che puo' sparare 300 proiettili", ha aggiunto Biden, aggiungendo pero' che non sa sin dove potranno spingersi i negoziati con i repubblicani, se sull'eta' minima per acquistare un'arma o sulle 'red flags laws'.