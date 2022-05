Kuleba, sesto pacchetto deve includere embargo petrolio

"Ho iniziato la mia visita a Bruxelles per spingere per il sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia che deve includere un embargo al petrolio". Lo scrive il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba su Twitter. "Mi concentrerò anche sulla fornitura di altre armi e la concessione all'Ucraina dello status di candidato Ue. Crediamo che l'Ucraina meriti una valutazione individuale e basata sul merito", ha aggiunto.

L'Italia si presenta all'Ue oggi con tre priorità: arrivare alla pace in Ucraina, il tetto massimo ai prezzi del gas e la sicurezza alimentare. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Bruxelles per il consiglio esteri Ue. "L'Ue deve approvare il prima possibile il tetto ai prezzi del gas prima che sia troppo tardi, ovvero prima che i prezzi vadano fuori controllo e vadano a impattare ancora di più su famiglie e imprese". "L'Italia non pone veti, noi vogliamo approvare il sesto pacchetto sanzioni il prima possibile perché le sanzioni sono l'unico strumento pacifico a nostra disposizione per portare Putin al tavolo diplomatico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Bruxelles per il consiglio europeo esteri. "È evidente che le regole dell'Ue vadano riformate, superando il principio dell'unanimità, perché un Paese solo, in questo caso l'Ungheria, non blocchi le decisioni", ha aggiunto il titolare della Farnesina.