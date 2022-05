Giornata della libertà di stampa, ecco perché si celebra oggi

Oggi è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1993, su raccomandazione della Conferenza Generale dell'UNESCO, si festeggia il 3 maggio, l'anniversario della Dichiarazione di Windhoek che contiene importanti principi sul pluralismo e la libertà di espressione.

E' una giornata che ricorda ai governi la necessità di rispettare il loro impegno per la libertà di stampa. Ed è anche una giornata di riflessione tra i professionisti dei media sui temi della libertà di stampa e dell'etica professionale.

Ogni anno, il 3 maggio, viene assegnato il premio UNESCO per la libertà di stampa, intitolato a Guillermo Cano Isaza che ricorda il giornalista colombiano assassinato il 17 dicembre 1986 a Bogotà, davanti agli uffici del suo giornale El Espectador, del valore di 25.000 dollari, che premia i contributi eccezionali alla difesa o alla promozione della libertà di stampa, in particolare di fronte al pericolo.

Il premio è andato quest'anno all'Associazione dei giornalisti della Bielorussia (AJB). Fondata nel 1995 come associazione non governativa di lavoratori dei media, con l'obiettivo di promuovere la libertà di espressione e il giornalismo indipendente in Bielorussia, l'associazione riunisce più di 1300 giornalisti ed è membro della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) e della Federazione europea dei giornalisti (EFJ). Nell'agosto 2021, dopo una perquisizione della polizia nei suoi uffici, la Corte Suprema della Bielorussia ha ordinato lo scioglimento di questa organizzazione, su richiesta del Ministero della Giustizia.

"Per venticinque anni, il Premio UNESCO/Guillermo Cano ha attirato l'attenzione del mondo sul coraggio dei giornalisti che hanno mostrato sacrificio di sé nella loro ricerca di verità e trasparenza. Ancora una volta, il loro esempio ci ispira e ci ricorda l'importanza di garantire che i giornalisti, ovunque si trovino, possano lavorare liberamente e in sicurezza", ha dichiarato il direttore generale dell'UNESCO Audrey Azoulay. Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia a Punta Del Este, in Uruguay, dov'è in corso la Conferenza Mondiale della Libertà di Stampa.