Biden chiede al Congresso più fondi per aiutare l'Ucraina - LA DIRETTA

Il presidente americano Joe Biden parlerà della "assistenza alla sicurezza che gli Stati Uniti stanno fornendo all'Ucraina" alle 14 ora locale (le 20 in Italia), dopo aver visitato la fabbrica della Lockheed Martin in Alabama che produce i missili anticarro Javelin. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. La visita all'impianto di Troy era stata annunciata una settimana fa e confermata ieri dalla portavoce Jen Psaki. Nel suo intervento dall'Alabama - si legge della nota - Biden insisterà sulla necessità che il Congresso americano approvi il prima possibile "la richiesta di finanziamenti per aiutare l'Ucraina a continuare a respingere con successo l'aggressione russa e assicurare che gli Usa e i nostri alleati possano ricostituire le scorte di armi per sostituire quelle che abbiamo inviato" a Kiev.