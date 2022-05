Deputata Kiev, 'bene Draghi su armi, capisce situazione'

"Mario Draghi e il parlamento italiano stanno facendo molte cose per sostenere l'Ucraina e i nostri rifugiati in Italia. Anche sulle armi, Draghi capisce la situazione e credo che stia facendo il meglio per il nostro Paese". Lo ha detto all'ANSA Daria Volodina, deputata ucraina e co-presidente del gruppo parlamentare di amicizia italo-ucraina, in vista della visita del premier a Kiev. "Per noi è una visita importante. A volte non è facile venire, non è sicuro, ma noi viviamo qui sotto la minaccia tutti i giorni. Abbiamo bisogno di questi gesti, non solo delle parole".

"Temo un po' le prossime elezioni in Italia. La campagna elettorale è già cominciata e ho paura che alcuni parlamentari possano cambiare idea sulla guerra, perché questa forte posizione nel sostenere l'Ucraina a volte non è molto comoda". Lo ha detto all'ANSA Daria Volodina, deputata della Verchovna Rada e co-presidente dell'associazione interparlamentare italo-ucraina. "Devo ribadire che se non fermiamo subito Putin insieme, con l'Italia e con l'Ue, lui andrà avanti, il più lontano che potrà. Dobbiamo essere forti, uniti, non solo gli ucraini ma tutti", ha aggiunto.

"In democrazia - ha detto a proposito dell'intervista di ieri di Lavrov a Mediaset - è assolutamente giusto che i media facciano quello che ritengono di dover fare, anche mostrare diverse opinioni. Ma a volte fanno degli errori: questo non è giornalismo, è propaganda. I giornalisti devono mostrare la la fotografia nitida di quanto accade. Questo è il loro compito". "Se si vuole mostrare l'opinione di persone che stanno uccidendo il nostro popolo, basta fare poche domande: 'Può mostrare quanti nazisti ha visto qui in Ucraina? Può mostrare delle prove su quanto dice?' Ma i russi non lo fanno perché nascondo i loro crimini dietro parole senza senso. Mentono sempre, anche ai loro cittadini".