Ucraina, la cronaca della giornata in diretta

7.21 - La città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, che la Russia sostiene di aver preso sotto il proprio controllo, passerà all'uso del rublo, la moneta russa, dal primo maggio. Lo riporta l'agenzia statale russa Ria Novosti citata dalla Bbc. Il vice presidente dell'amministrazione militare e civile della regione, Kirill Stremousov, ha detto a Ria Novosti che il passaggio richiederà un periodo di 4 mesi, durante il quale saranno in circolazione sia il rublo che la grivnia ucraina. Dopo questo periodo la regione farà il passaggio totale all'uso della moneta russa, ha aggiunto.

3.18 - Il presidente americano Joe Biden parlerà alle 10.45 ora locale (le 16.45 in Italia) del "sostegno agli ucraini nella difesa del loro Paese e della loro libertà contro la brutale guerra della Russia". Lo riferisce la Casa Bianca

1.53 - La Casa Bianca si appresta oggi a inviare una nuova richiesta al Congresso per stanziare un "enorme" finanziamento all'Ucraina che duri per i prossimi cinque mesi. Lo riferiscono funzionari dell'amministrazione alla Nbc. L'importo, che non è stato precisato perchè alcuni dettagli "devono essere ancora finalizzati", servirà a finanziare l'assistenza militare, economica e umanitaria degli Stati Uniti all'Ucraina "fino alla fine dell'anno fiscale, il 1 ottobre".

1.40 - Gli Stati Uniti hanno ricevuto informazioni credibili che un'unità militare russa ha giustiziato ucraini che volevano arrendersi vicino a Donetsk. Lo ha dichiarato all'Onu l'ambasciatrice generale per la giustizia penale, Beth Van Schaack, secondo la Cnn. Gli Usa hanno anche ricevuto rapporti che documentano "esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze". "Questi rapporti suggeriscono che le atrocità non sono il risultato di un'azione individuale ma un modello inquietante di abusi sistematici in tutte le aree in cui sono impegnate le forze russe", ha detto ancora.