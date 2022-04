Il voto in Francia, le reazioni. Von der Leyen, con Macron porteremo avanti Ue e Francia

"Caro Emmanuel Macron, le mie felicitazioni per la tua elezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente cooperazione. Insieme porteremo avanti la Francia e l'Europa". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.



"Un caloroso 'bravo' caro Emmanuel Macron. In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un' Europa solida e di una Francia impegnata nella maniera più assoluta per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni". Lo scrive, in un tweet, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.