Ucraina: Biden conferma altri 800 mln aiuti militari, anche droni, 'Putin non vincerà'

Joe Biden ha annunciato alla Casa Bianca di aver firmato un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev contro l'offensiva russa nell'est del Paese. Il pacchetto comprende munizioni, artiglieria pesante, droni, cannoni howitze. "Putin - ha detto in conferenza stampa - non vincerà ma in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto". Gli Usa "non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni", ha detto il sottolineando che gli obiettivi degli Stati Uniti e degli alleati sono "impedire a Putin di invadere l'Ucraina e continuare ad isolarlo".

LA CONFERENZA

Il nuovo pacchetto comprendrera' munizioni e artiglieria pesante. Con questa ultima tranche gli Usa hanno stanziato finora circa 3,4 miliardi di dollari in aiuti militari a favore di Kiev. Joe Biden annuncerà a breve che gli Usa vieteranno i porti americani alle navi russe o legate al governo di Mosca. Lo anticipano fonti Usa citate da media americani.

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal è arrivato alla Casa Bianca, insieme a Oksana Markarova, ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti, prima del discorso del presidente americano Joe Biden sui nuovi aiuti militari all'Ucraina.