La pronipote di Krusciov: 'Putin potrebbe usare armi nucleari'

La pronipote dell'ex leader sovietico Nikita Krusciov ha avvertito che la Russia potrebbe essere pronta a usare armi nucleari in Ucraina.

Nina Krusciova, professoressa di affari internazionali negli Stati Uniti, ha detto alla Bbc che crede che il presidente russo Vladimir Putin alla fine farà tutto il necessario per rivendicare la vittoria nella guerra. "Penso che questa guerra sia davvero quella che Putin ha in programma di vincere e prevede di vincere a ogni costo. Se per dichiarare la vittoria avesse bisogno di usare armi nucleari tattiche, questa potrebbe essere una delle opzioni che i russi potrebbero essere disposti a usare", ha affermato la Khrushcheva .

Studiosa russa all'università New School di New York e critica di lunga data di Putin, la Krusciov pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina aveva detto di essere imbarazzata per gli sviluppi del conflitto e che il suo bisnonno avrebbe trovato l'attacco "spregevole".