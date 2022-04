L'elemosiniere del Papa parte per Kiev, dona la seconda ambulanza

Domani, Domenica delle Palme, il cardinale polacco Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, partirà nuovamente per l'Ucraina, dove porterà una seconda ambulanza dono del Pontefice. E' la terza volta che il cardinale elemosiniere si reca nel Paese in guerra, passando dalla Polonia, ma questa volta la meta è la capitale Kiev.

Lo scopo è non solo consegnare una seconda ambulanza - di cui ha parlato lo stesso papa Francesco durante il volo di ritorno da Malta - ma anche celebrare nella capitale ucraina il Triduo pasquale, restando nel Paese per tutta la Settimana Santa.