Onu, Zelensky:' Rimuovere la Russia,dal Consiglio di sicurezza, processarla per crimini di guerra'

La guerra della Russia in Ucraina e' una delle piu' grandi sfide di sempre all'ordine internazionale: lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo il Consiglio di sicurezza sul conflitto in Ucraina. "La guerra in Ucraina ha portato un'insensata perdita di vite umane, massicce devastazioni nei centri urbani e distruzione di infrastrutture civili. Ben oltre i confini ha portato massicci aumenti dei prezzi di cibo, energia e fertilizzanti, perché Mosca e Kiev sono i cardini di questi mercati. Per tutti questi motivi, è più urgente di giorno in giorno mettere a tacere le armi, ora". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, al Consiglio di Sicurezza, sottolineando: "non dimenticherò mai le immagini terrificanti dei civili uccisi a Bucha".

Abbiamo bisogno di seri negoziati per la pace, basati sui principi della Carta Onu. Il conflitto è una delle più grandi sfide di sempre per l'ordine internazionale e l'architettura della pace globale. Si tratta di una vera e propria invasione, su più fronti, di uno Stato membro delle Nazioni Unite, l'Ucraina, da parte di un altro, la Russia, in violazione della Carta, e con diversi obiettivi, tra cui ridisegnare i confini riconosciuti a livello internazionale tra i due paesi". Lo ha detto il segretario generale Antonio Guterres.

"La Russia vuole uccidere più civili possibili.I russi si sentono colonizzatori, vogliono la nostra ricchezza, vogliono ridurci in schiavitù, vogliono farci diventare schiavi muti. Stanno rubando tutto, dal cibo ai gioielli".": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando all'Onu. La Russia porta avanti azioni terroristiche e sta commettendo i peggiori crimini di guerra: ha detto il presidente ucraino. "Dove sono le garanzie che deve dare l'Onu? Dov'è la pace che il Consiglio di sicurezza deve costruire?". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Il proposito di questa organizzazione è garantire la pace", ha sottolineato il leader ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di "rimuovere la Russia" così che non possa "mettere il veto" sulle risoluzioni contro "le sue aggressioni"."Centinaia di migliaia di ucraini sono stati deportati in Russia": Serve un tribunale sul modello di Norimberga per processare la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina: lo ha proposto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando all'Onu. Applauso alla fine del discorso di Volodymyr Zelensky al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il presidente ucraino ha poi annunciato un video sugli orrori commessi dalla Russia in Ucraina, ma a causa di problemi tecnici non è andato in onda

