Papa Francesco a Malta: 'Il piano per il viaggio a Kiev è sul tavolo'

"Sì, è sul tavolo": così Papa Francesco ha risposto ai giornalisti sul volo verso Malta che gli chiedevano se ha preso in considerazione l'invito ad andare a Kiev.

Il Papa pensa alla guerra in Ucraina e invoca "una misura umana davanti all'aggressività infantile e distruttiva che ci minaccia, di fronte al rischio di una guerra fredda allargata che può soffocare la vita di interi popoli e generazioni". Parlando a Malta, il Papa cita Giorgio La Pira, che parlava di "infantilismo dell'umanità": "Quell'infantilismo purtroppo non è sparito. Riemerge prepotentemente nelle seduzioni dell'autocrazia, dei nuovi imperialismi, nell'aggressività diffusa, nell'incapacità di gettare ponti e di partire dai più poveri".



"Il Mediterraneo ha bisogno di corresponsabilità europea per diventare nuovamente teatro di solidarietà e non essere l'avamposto di un tragico naufragio di civiltà". Lo ha detto il Papa ringraziando Malta per la sua accoglienza ai migranti. Il Papa richiama l'Europa perché "non possono alcuni Paesi sobbarcarsi l'intero problema nell'indifferenza di altri! E non possono Paesi civili sancire per il proprio interesse torbidi accordi con malviventi che schiavizzano le persone".

"Il Mare Nostrum non può diventare il cimitero più grande dell'Europa", ha aggiunto. Papa Francesco lancia un appello: "Aiutiamoci a non vedere il migrante come una minaccia e a non cedere alla tentazione di innalzare ponti levatoi e di erigere muri. L'altro non è un virus da cui difendersi ma una persona da accogliere". Occorre dunque superare, nei confronti delle persone che attraversano il Mediterraneo "in cerca di salvezza", "superare "il timore e la narrazione dell'invasione" e smetter di considerare come "obiettivo primario" "la tutela ad ogni costo della propria sicurezza".