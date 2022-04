"C'è un fenomeno di rientri di profughi in Ucraina, parliamo di migliaia di persone. Alcuni di questi riguardano anche l'Italia, dove molte madri hanno deciso di tornare a casa, laddove possibile, per essere vicine ai propri figli in guerra". Lo ha detto all'ANSA Vlodymyr Kvurt, il responsabile della gestione rifugiati della regione ucraina di Lviv.