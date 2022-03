Unicef, da inizio guerra sfollato un bimbo ucraino su 2

Un bambino ucraino su 2 è stato sfollato da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Lo dice alla Cnn il portavoce dell'Unicef James Elder. "Dall'inizio della guerra un mese fa, su ogni bambino e bambina del paese, uno su due ha dovuto abbandonare le proprie case. È una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d'uomo, ed è quasi impossibile da affrontare", ha detto Elder.

Sette corridoi umanitari sono stati concordati per oggi. Lo ha detto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk chiarendo che non è stato concordato alcun passaggio sicuro da Mariupol. Chi deve lasciare la città assediata, ha spiegato la vicepremier ucraina, deve andare nella vicina Berdyansk visto che da giorni la Russia non sta permettendo la creazione di un corridoio sicuro da o verso il centro della città portuale meridionale.