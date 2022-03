Ucraina: a Roma vertice Draghi-Sanchez-Costa-Mitsotakis

E' in corso a Villa Madama l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, il primo ministro portoghese Antonio Costa e, in videocollegamento, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Al centro dell'incontro, che si sta svolgendo in sala della Contessa, la risposta, in particolare sull'energia, alla crisi innescata dalla guerra in Ucraina, in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo.

Verso le 12.30 sono previste dichiarazioni alla stampa: nella sala allestita per la conferenza bandiere italiana e europea listate a lutto in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.