Nato: ' Alleati compatti sul no alla no-fly zone'

"Gli alleati sono uniti" nel dire "che la Nato non dovrebbe schierare le sue forze sul territorio o nello spazio aereo dell'Ucraina, perché abbiamo la responsabilità di garantire che questa guerra non si intensifichi oltre l'Ucraina". Lo dice il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla richiesta di no-fly zone da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Vediamo morte, distruzione e sofferenza in Ucraina, ma questo può peggiorare se la Nato interviene con un'azione che potrebbe trasformare" il conflitto "in una guerra a tutti gli effetti tra Nato e Russia", spiega.

"Oggi i ministri hanno convenuto che dobbiamo continuare a fornire un supporto significativo" all'Ucraina, "inclusi rifornimenti militari, aiuti finanziari e aiuti umanitari" precisa il segretario generale della Nato in conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa dell'Alleanza atlantica. La Nato "non tollererà nessun attacco al suo territorio, Mosca non deve avere dubbi su questo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della riunione straordinaria dei ministri della Difesa dell'Alleanza. "Centinaia di migliaia di soldati" , ha aggiunto Stoltenberg, "sono già in stato di allerta" per difendere i confini dell'Alleanza.

"L'Italia è un alleato di grande valore della Nato, contribuisce in molti modi alla nostra difesa collettiva" precisa Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sono stato di recente in Romania dove ho incontrato i piloti italiani che stanno aiutando a mantenere sicuro lo spazio aereo della Nato. Stanno dimostrando impegno e forza nel loro contributo a diverse operazioni, anche in Kosovo, dove l'Italia è un alleato fondamentale da molti anni", sottolinea.