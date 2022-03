Da lunedì esercitazione Nato in Norvegia

La Nato invia 30.000 militari, 200 aerei e 50 imbarcazioni in Norvegia per le esercitazioni Cold Response 2022 che inizieranno il 14 marzo. Le esercitazioni erano in programma da tempo ma, riporta Bbc, alla luce dell'invasione in Ucraina assumono un valore maggiore anche perché si tengono non lontano dal confine della Russia.